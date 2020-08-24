Оксана Самойлова показала милое видео игр 6-месячного сына: «Большое достижение маленького человека»
Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
За последние полгода в семье Джигана и Оксаны Самойловой произошло много событий — радостных и печальных, но теперь их жизнь входит в привычное русло. Джиган с супругой проводят много времени вместе и с детьми.
В Instagram многодетной матери появляются милые семейные фото и видео, в которых она рассказывает поклонникам о своих буднях. Очередной ролик в микроблоге Оксаны умилил и удивил ее фолловеров.
«Не могу не выставить этот видос. Большое достижение маленького человека. Мы учили, но не надеялись, что он возьмёт и научится сразу. Теперь я его боюсь: он все понимает», — подписала Оксана Самойлова ролик.
«Какие у вас красивые дети», «Чудо, какой сладкий ребенок!», «Такой лапочка!», «Гроза девчонок растет», «Вот он быстро растет, такой мужчина уже», «Какой же он нереально классный малыш!Эталонный просто!», «О, чего его бояться? Гордитесь, какой он молодец!», «Какой он красивый», — получил малыш комплименты.
Напомним, в семье Джигана и Оксаны Самойловой растут четверо детей: Ариела, Лея, Мия и Давид.
Фото и видео: Instagram Оксаны Самойловой
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