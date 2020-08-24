Оксана Самойлова показала милое видео игр 6-месячного сына: «Большое достижение маленького человека»

За последние полгода в семье Джигана и Оксаны Самойловой произошло много событий — радостных и печальных, но теперь их жизнь входит в привычное русло. Джиган с супругой проводят много времени вместе и с детьми.

В Instagram многодетной матери появляются милые семейные фото и видео, в которых она рассказывает поклонникам о своих буднях. Очередной ролик в микроблоге Оксаны умилил и удивил ее фолловеров.