Голубоглазое чудо: Оксана Самойлова показала 8-месячного красавчика-сына

Напомним, что Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. Правда, сам Джиган не хочет разводиться и пытается загладить свою вину перед женой и дочерьми. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.