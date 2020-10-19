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Голубоглазое чудо: Оксана Самойлова показала 8-месячного красавчика-сына

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Оксана Самойлова с сыном Давидом

Фото: Instagram Оксаны Самойловой

Супруга известного 35-летнего рэпера Джиагана и многодетная мама Оксана Самойлова показала своего подросшего сына Давида, которому исполнилось восемь месяцев.

Оксана Самойлова опубликовала в Instagram фото своего сына Давида. Голубые глаза малыша супруга рэпера подчеркнула милой шапочкой и костюмчиком того же цвета. «8 месяцев))) было вчера )))а я все еще не могу привыкнуть ,что это мой))», — написала она.

Сын Оксаны Самойловой и Джигана

Фото: Instagram Оксаны Самойловой

«Ну красавчик какой», «Ах какие глазки», «2 бездонных океана глаз», «Чудо», «Вот это принц растёт», «Ну какие глаза, будущий сердцеед», «Красивый какой», «Лапочка», «Голубоглазик», «Эти глазища, просто океаны! Такие красивые дети только от любви рождаются», «Сладкий мальчик», «Нереальный», «Какой красивый», «Как можно быть таким красивым и сладким!», «Ну какой же он кукольный!», «Красивууущий!!», — пишут в комментариях.

Напомним, что Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. Правда, сам Джиган не хочет разводиться и пытается загладить свою вину перед женой и дочерьми. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.

Фото и видео: Instagram

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