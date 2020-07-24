Оксана Самойлова рассказала об успехах 5-месячного сына в трогательном видеоролике

«Что за ребенок)) Он с 4 месяцев решил, что пора бы и сидеть начать)) И я вот месяц его уже притормаживаю)) Но безуспешно)) Он все равно садиться при любом удобном моментике))) Ну уже в принципе можно)) Такими темпами думаю к году уже бегать будет вовсю», — похвасталась звездная мама.

«Красавчик», «Мамин Ангелочек», «Какой же он сладкий малыш», «Шустрый малый», «Целеустремленный парень», «Не садится, а группируется)) Это нормально в 4 месяца», «Пусть бегает, не надо тормозить ребенка в развитии», «Самый лучший малыш в шоу бизнесе», «Малыш просто прелесть», «Весь в папу», — комментируют восхищенные подписчицы.

Неделю назад сыну Оксаны Самойловой и Джигана исполнилось 5 месяцев.