Самойлова хочет половину денег Джигана, Муцениеце претензий не имеет: детали звездных разводов
Фото: Instagram
Оксана Самойлова продолжает бракоразводный процесс с мужем-рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), несмотря на то, что она приняла его обратно домой. Другая известная семья — Павел Прилучный и Аната Муцениеце — также старается поставить точку в суде.
Причем, обе пары подали документы в Головинский суд Москвы. «СтарХит» выяснил, какие требования выдвигают известные девушки в адрес своих почти уже бывших мужей.
«Адвокат Оксаны Самойловой добивается алиментов на четверых детей в размере 50% от доходов Дениса. Это максимальный размер, установленный законом. Информации о разделе имущества в заявлении Самойловой нет, как и отдельного иска по нему. Прилучные разводятся на мировом участке, где должны лишь зафиксируют факт расторжения брака», — прокомментировали в суде изданию.
Напомним, несколько недель Оксана Самойлова сообщила о желании развестись с мужем после 10 лет отношений. Она не выдержала неподобающего поведения мужа, который загремел в реабилитационную клинику. После его возвращения оттуда поклонники пары надеялись, что супруги помирятся. Самойлова мужа пустила домой (его соцсеть полна душевными снимками с детьми), но документы из суда не отозвала.
Не выдержали испытание самоизоляцией и Агата Муцениеце с Павлом Прилучным. Актриса сообщила о разводе до введения режима самоизоляции, но пандемию они пережидали почему-то вместе. Во время долгого пребывания дома, по словам Агаты, Павел много пил и поднимал на нее руку.
Фото и видео: Instagram, Starface
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