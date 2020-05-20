Самойлова хочет половину денег Джигана, Муцениеце претензий не имеет: детали звездных разводов

«Адвокат Оксаны Самойловой добивается алиментов на четверых детей в размере 50% от доходов Дениса. Это максимальный размер, установленный законом. Информации о разделе имущества в заявлении Самойловой нет, как и отдельного иска по нему. Прилучные разводятся на мировом участке, где должны лишь зафиксируют факт расторжения брака», — прокомментировали в суде изданию.

Напомним, несколько недель Оксана Самойлова сообщила о желании развестись с мужем после 10 лет отношений. Она не выдержала неподобающего поведения мужа, который загремел в реабилитационную клинику. После его возвращения оттуда поклонники пары надеялись, что супруги помирятся. Самойлова мужа пустила домой (его соцсеть полна душевными снимками с детьми), но документы из суда не отозвала.

Не выдержали испытание самоизоляцией и Агата Муцениеце с Павлом Прилучным. Актриса сообщила о разводе до введения режима самоизоляции, но пандемию они пережидали почему-то вместе. Во время долгого пребывания дома, по словам Агаты, Павел много пил и поднимал на нее руку.