Похож на папу? Оксана Самойлова похвасталась «идеальным сыном», а Джиган — показал свою детскую фотографию
Фото: Instagram Джигана
32-летняя модель Оксана Самойлова и 34-летний рэпер Джиган продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых пар этой весны. Несколько месяцев многодетная мама объявила о расставании с супругом, который сбрил брови и бороду и угодил в рехаб. Пока незадачливый отец вымаливает прощение у семьи, их сын отметил очередную дату.
«3 месяца сегодня человеку))) 3 месяца как я Мама 4 детей))) Я думала, что Майя у нас ангельским ангелочком была, но Давидик в своем спокойствии и умиротворении превзошел даже ее))) В общем чудесный малыш у меня растет))) Пусть так будет и дальше», — написала Самойлова в блоге под нежной фотографией с малышом.
Несколькими часами ранее Джиган показал, каким он был в детстве. «1987», — прокомментировал отец.
Пока поклонники пары спорят, на кого похож малыш, адвокаты готовятся к бракоразводному процессу.
Фото: Сайт mos-gorsud.ru
15 июня в 12:30 супруги встретятся в суде, им назначена беседа. Судя по информации на сайте Московского городского суда, их дело активно и находится на стадии «подготовка к рассмотрению».
Фото и видео: Instagram
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