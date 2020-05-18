Похож на папу? Оксана Самойлова похвасталась «идеальным сыном», а Джиган — показал свою детскую фотографию

32-летняя модель Оксана Самойлова и 34-летний рэпер Джиган продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых пар этой весны. Несколько месяцев многодетная мама объявила о расставании с супругом, который сбрил брови и бороду и угодил в рехаб. Пока незадачливый отец вымаливает прощение у семьи, их сын отметил очередную дату.

«3 месяца сегодня человеку))) 3 месяца как я Мама 4 детей))) Я думала, что Майя у нас ангельским ангелочком была, но Давидик в своем спокойствии и умиротворении превзошел даже ее))) В общем чудесный малыш у меня растет))) Пусть так будет и дальше», — написала Самойлова в блоге под нежной фотографией с малышом.