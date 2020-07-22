Настсья Самбурская стала блондинкой, а Наталья Рудова посмеялась над ней: «Хватит косить под меня»

Близкая подруга Настасьи Наталья Рудова посмеялась над ней в комментарии: «Хватит под меня косить», — написала она.

«О, под Шишкову косит, а Шишкова — под Решетову, а Решетова — под Самбурскую», «А какой у нас выбор? Ты же, если что, догонишь и заставишь привыкнуть», «Нееееее, свой натуральный самый лучший», «Брюнетка эффектнее», «Конечно, ты любая огонь, главное, чтобы характер и привычки не менялись», «Вас так молодит этот цвет», «Шик», «Темная лучше», — разошлись во мнениях подписчики.