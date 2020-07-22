Настсья Самбурская стала блондинкой, а Наталья Рудова посмеялась над ней: «Хватит косить под меня»
Фото: www.instagram.com/samburskaya/
Настасья Самбурская стала блондинкой: в социальной сети она показала фото с длинными светлыми локонами.
«Если так, привыкнете?», — подписала она снимок.
Близкая подруга Настасьи Наталья Рудова посмеялась над ней в комментарии: «Хватит под меня косить», — написала она.
«О, под Шишкову косит, а Шишкова — под Решетову, а Решетова — под Самбурскую», «А какой у нас выбор? Ты же, если что, догонишь и заставишь привыкнуть», «Нееееее, свой натуральный самый лучший», «Брюнетка эффектнее», «Конечно, ты любая огонь, главное, чтобы характер и привычки не менялись», «Вас так молодит этот цвет», «Шик», «Темная лучше», — разошлись во мнениях подписчики.
Ранее Настасья Самбурская показывала своего идеального мужчину, дразнила хейтеров роскошными формами, интриговала фанатов фото с «мужем» и младенцем.
Фото и видео: Instagram Настасьи Самбурской
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