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Настсья Самбурская стала блондинкой, а Наталья Рудова посмеялась над ней: «Хватит косить под меня»

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Настасья Самбурская

Фото: www.instagram.com/samburskaya/

33-летняя певица и актриса Настасья Самбурская любит эпатировать публику и дразнить подписчиков. Каждый ее новый образ вызывает волну противоречивых отзывов. В очередной раз артистка показала в Instagram свою смену имиджа.

Настасья Самбурская стала блондинкой: в социальной сети она показала фото с длинными светлыми локонами.

«Если так, привыкнете?», — подписала она снимок.

Близкая подруга Настасьи Наталья Рудова посмеялась над ней в комментарии: «Хватит под меня косить», — написала она.

«О, под Шишкову косит, а Шишкова — под Решетову, а Решетова — под Самбурскую», «А какой у нас выбор? Ты же, если что, догонишь и заставишь привыкнуть», «Нееееее, свой натуральный самый лучший», «Брюнетка эффектнее», «Конечно, ты любая огонь, главное, чтобы характер и привычки не менялись», «Вас так молодит этот цвет», «Шик», «Темная лучше», — разошлись во мнениях подписчики.

Ранее Настасья Самбурская показывала своего идеального мужчину, дразнила хейтеров роскошными формами, интриговала фанатов фото с «мужем» и младенцем.

Фото и видео: Instagram Настасьи Самбурской

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