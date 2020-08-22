На светлую сторону: Настасья Самбурская стала блондинкой

Несмотря на то, что за актрисой закрепилась слава «женщины без комплексов», сама Настасья признается, что страдает от собственных комплексов родом из детства. «Расскажу вам об ужасе, с которым мне приходится жить. Думаю, у многих девчонок есть куча комплексов по поводу некоторых частей своего тела, вы не одиноки, даже у гордых пофигисток, как я, их масса!

Вот, тринадцатилетняя я, тянусь на верхнюю полку зачем-то, а мамина подруга, сидящая на кухне, вдруг заявляет : "Худенькая-то худенькая, а целлюлит все равно есть!". Мне 13! Неокрепший мозг навеки вечные поселяет во мне комплекс того, что целлюлит — это просто смерть и ты не можешь жить полноценной жизнью, потому что это очень позорно, ведь у худеньких его быть не должно, а ты виновата, что у тебя есть! И все, я решила, что со стороны-то явно виднее», — эмоционально рассказала Настасья, добавив, что и ее брат как-то назвал ее ноги кривыми. Более того, о «ножках иксиком» Самбурская услышала на днях и от мужчины, к которому испытывает симпатию. «Ну, достало меня это. Ну, невозможно постоянно ходить и думать о ногах! Все это я к чему... Думайте, что говорите детям! Одно неверное слово о внешности может преследовать его всю жизнь и причинять страшный дискомфорт. Вот именно поэтому ты иногда завидуешь уверенности женщин, далеких от стандартов красоты, просто потому, что им в детстве дали правильные установки, и они себя чувствуют свободно, а ноги-то у тебя нормальные, но чувствуешь ты себя кузнечиком! Главное, что они на месте и что они ходят. У кого-то их вообще нет», — завершила рассказ актриса.