«Психанула»: Самбурская отрезала челку и предстала в образе роковой обольстительницы
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Настасья Самбурская опубликовала в Stories видео, в котором показала, как ей меняют прическу. «Вот так вот психанули и отрезаем мне челку», — рассказала актриса.
Фото: Instagram Настасьи Самбурской
После стрижки Настасья нарядилась и приняла участие в новой фотосессии. Самбруская предстала в образе роковой обольстительницы: темные волосы с заостренной к центру челкой, алая помада, необычное черное-красное платье и лакированные туфли на шпильках.
Фото: Instagram Настасьи Самбурской
К слову, недавно Настасья Самбурская рассказла о том, что будет сниматься в продолжании популярного сериала «Универ», который принес ей широкую известность и народную любовь. «Молчать больше невозможно! Стартовали съёмки «Универ.10 лет спустя» до встречи, любимые!!!!!!!», — написала она в Instagram. Фолловеры неоднозначно восприняли эту новость: некоторые обрадовались, а другие отметили, что едва ли из этой идеи получится успешный достойный проект.
Фото: globallookpress, instagram
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