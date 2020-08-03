«Психанула»: Самбурская отрезала челку и предстала в образе роковой обольстительницы

К слову, недавно Настасья Самбурская рассказла о том, что будет сниматься в продолжании популярного сериала «Универ», который принес ей широкую известность и народную любовь. «Молчать больше невозможно! Стартовали съёмки «Универ.10 лет спустя» до встречи, любимые!!!!!!!», — написала она в Instagram. Фолловеры неоднозначно восприняли эту новость: некоторые обрадовались, а другие отметили, что едва ли из этой идеи получится успешный достойный проект.