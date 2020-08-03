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«Психанула»: Самбурская отрезала челку и предстала в образе роковой обольстительницы

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Настасья Самбурская

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

33-летняя популярная актриса театра и кино Настасья Самбурская решилась на очередную смену имиджа и приняла участие в новой эффектной фотосессии.

Настасья Самбурская опубликовала в Stories видео, в котором показала, как ей меняют прическу. «Вот так вот психанули и отрезаем мне челку», — рассказала актриса.

Настасья Самбурская

Фото: Instagram Настасьи Самбурской

После стрижки Настасья нарядилась и приняла участие в новой фотосессии. Самбруская предстала в образе роковой обольстительницы: темные волосы с заостренной к центру челкой, алая помада, необычное черное-красное платье и лакированные туфли на шпильках.

Настасья Самбурская

Фото: Instagram Настасьи Самбурской

К слову, недавно Настасья Самбурская рассказла о том, что будет сниматься в продолжании популярного сериала «Универ», который принес ей широкую известность и народную любовь. «Молчать больше невозможно! Стартовали съёмки «Универ.10 лет спустя» до встречи, любимые!!!!!!!», — написала она в Instagram. Фолловеры неоднозначно восприняли эту новость: некоторые обрадовались, а другие отметили, что едва ли из этой идеи получится успешный достойный проект.

Фото: globallookpress, instagram

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