Настасья Самбурская показала редкое фото со своим бойфрендом: «Так и познакомились»

Певица и актриса Настасья Самбурская любит эпатировать публику и дразнить подписчиков. Каждый ее новый образ вызывает волну противоречивых отзывов. В очередной раз артистка показала в Instagram провокационный снимок, на котором предстала в объятиях своего загадочного возлюбленного. Напомним, Самбурская в последнее время интригует своих поклонников, ненавязчиво демонстрируя своего молодого человека. При этом в лицо его ни разу никто не видел, а о подробностях личной жизни Самбурской приходится только догадываться. Под радостным снимком Настасья написала: «Так я познакомилась со своим парнем. Ну, как вы понимаете, он в тот день не смог устоять ни в прямом, ни в переносном смысле».