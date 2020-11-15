Настасья Самбурская показала редкое фото со своим бойфрендом: «Так и познакомились»
Фото: @samburskaya / Instagram
Певица и актриса Настасья Самбурская любит эпатировать публику и дразнить подписчиков. Каждый ее новый образ вызывает волну противоречивых отзывов. В очередной раз артистка показала в Instagram провокационный снимок, на котором предстала в объятиях своего загадочного возлюбленного. Напомним, Самбурская в последнее время интригует своих поклонников, ненавязчиво демонстрируя своего молодого человека. При этом в лицо его ни разу никто не видел, а о подробностях личной жизни Самбурской приходится только догадываться. Под радостным снимком Настасья написала: «Так я познакомилась со своим парнем. Ну, как вы понимаете, он в тот день не смог устоять ни в прямом, ни в переносном смысле».
Фолловеры попытались предположить, кто же стал возлюбленным Настасьи Самбурской: «Это Сергей Лазарев?», «Кто этот чудесный человек???», «На его месте должна была быть я!», «Это отец Маши Миногаровой?)», «Можно ссылку на его профиль?», «Я одна Стаса Ярушина вижу?», «Игорь, держись. Мы тебя любим», «Насть молодец,если мужик нравиться надо брать)))», «Игооорь, наконец то мы тебя увидели, очеееень рада за вас».
Фото: @samburskaya / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Настасья Самбурская показала, как делать экзотический массаж. Звезда опубликовала новое юмористическое видео из рубрики «Милая Мила», в котором рассказала об особенностях правильного массажа.
Фото и видео: @reginatodorenko / Instagram
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