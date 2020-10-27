«Кто вызвал пиковую даму?»: Настасья Самбурская превратилась в ведьму и испугала подписчиков
Фото: www.instagram.com/samburskaya/
Настасья Самбурская продолжает эпатировать публику и появляется в своем блоге в необычных образах. На этот раз для модных актёрских экспериментов есть повод – приближающийся Хеллоуин. Актриса выбрала образ не то ведьмы, не то Пиковой дамы – примерила острую челку и сделала соответствующий макияж.
«Скоро Хеллоуин! Готовитесь, тыковки мои? Кусь-кусь», – пишет Самбурская.
Образ, который гармонирует с амплуа актрисы, пришелся многим по душе. Нашлись, однако, те, кто по традиции осудил празднование Хеллоуина. Другие уточнили, будет ли рядом Игорь и все ли с ним хорошо.
«Нафига нам левые непонятные праздники», «Чёлка а-ля Наталия Орейро, когда-то была такая... а так огонь», «К чему готовиться??? Весь 2020 сплошной кошмар и Хеллоуин», «Игорь будет с тобой отмечать, счастья вам», «Кто вызвал пиковую даму?Или бабку-матершинницу», — пишут Настасье в комментариях.
Напомним, Самбурская в последнее время интригует своих поклонников, ненавязчиво демонстрируя своего молодого человека. При этом в лицо его ни разу никто не видел, а о подробностях личной жизни Самбурской приходится только догадываться.
Фото и видео: Instagram Настасьи Самбурской
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