«Кто вызвал пиковую даму?»: Настасья Самбурская превратилась в ведьму и испугала подписчиков

Образ, который гармонирует с амплуа актрисы, пришелся многим по душе. Нашлись, однако, те, кто по традиции осудил празднование Хеллоуина. Другие уточнили, будет ли рядом Игорь и все ли с ним хорошо.

«Нафига нам левые непонятные праздники», «Чёлка а-ля Наталия Орейро, когда-то была такая... а так огонь», «К чему готовиться??? Весь 2020 сплошной кошмар и Хеллоуин», «Игорь будет с тобой отмечать, счастья вам», «Кто вызвал пиковую даму?Или бабку-матершинницу», — пишут Настасье в комментариях.

Напомним, Самбурская в последнее время интригует своих поклонников, ненавязчиво демонстрируя своего молодого человека. При этом в лицо его ни разу никто не видел, а о подробностях личной жизни Самбурской приходится только догадываться.