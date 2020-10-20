Настасья Самбурская показала, как делать экзотический массаж

Напомним, Настасья Самбурская пошла по стопам Анастасии Волочковой, которая интригует подписчиков своим возлюбленным. Актриса периодически выкладывает фотографии, на которых присутствует некий молодой человек, с которым Настасья состоит в отношениях. При этом она никогда не показывает лица.

В ответ на вопросы подписчиков о ее возлюбленном Настасья отвечает, что предпочитает не слишком афишировать личную жизнь.

Требования к мужчинам у Настасьи, однако, строгие – не так давно она вместе со своей близкой подругой и коллегой Натальей Рудовой обсудили, сколько должен зарабатывать идеальный мужчина, и как она относится к представителям сильного пола, которые получают меньше 30 тысяч в месяц.