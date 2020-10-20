Настасья Самбурская показала, как делать экзотический массаж
Фото: www.instagram.com/samburskaya/?hl=ru
По традиции, для видео актриса перевоплотилась в блондинку и общается с Игорем, который остается за кадром. Загадочный персонаж так ни разу и не появился в видео.
Подписчики Настасьи, которые очень любят эту рубрику, даже запустили специальный хештег #ЯМыИгорь доживи до Нового года, который очень понравился актрисе. Самбурская прокомментировала его накануне, когда анонсировала новую серию «Милой Милы».
«Мне кажется, Игорь через пару серий тоже будет на дне океана проживать, вместе со Спанч бобом», «Ждем продолжения про грузина! Милка шикарная», «Ой не могу) Настасья вы как всегда на высоте», «Настасья, молодец, интересные видосики снимаете. Так держать», – пишут в комментариях к видео.
Напомним, Настасья Самбурская пошла по стопам Анастасии Волочковой, которая интригует подписчиков своим возлюбленным. Актриса периодически выкладывает фотографии, на которых присутствует некий молодой человек, с которым Настасья состоит в отношениях. При этом она никогда не показывает лица.
В ответ на вопросы подписчиков о ее возлюбленном Настасья отвечает, что предпочитает не слишком афишировать личную жизнь.
Требования к мужчинам у Настасьи, однако, строгие – не так давно она вместе со своей близкой подругой и коллегой Натальей Рудовой обсудили, сколько должен зарабатывать идеальный мужчина, и как она относится к представителям сильного пола, которые получают меньше 30 тысяч в месяц.
Фото и видео: Instagram Настасьи Самбурской
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