logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дерзко! Чиповская, Самбурская, Андреева и другие известные красотки, сделавшие короткие стрижки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 59

Анна Чиповская

Фото: globallook / Anatoly Lomokhov
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Длинные волосы для многих являются неотъемлемой частью внешности красивых девушек. Эти знаменитые красотки не побоялись отрезать свои локоны и сделали короткие дерзкие стрижки. Как им идет больше — до или после?

Анна Чиповская

Одна из самых привлекательных и миловидных актрис российского кино, повзрослев, стала девушкой дерзкой. По словам Ани, ей надоело постоянно играть наивных смазливых милашек. Сказано — сделано: она стала носить косухи, мужские костюмы и отрезала волосы, а в новом сериале «Пекарь и красавица» Чиповская играет взбалмошную модель с непростым характером.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская не могла отрезать свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос.

Паулина Андреева

Паулина Андреева легко рассталась с длинными волосами ради роли в театре. Более того, актриса подстриглась почти «под ноль»! Зато теперь Паулина — обладательница стильной короткой стрижки.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы и... начала встречаться с девушками.

Ирина Шейк

Одна из самых сексуальных моделей мира Ирина Шейк тоже решилась на бьюти-эксперимент и сдалала себе стрижку «боб-каре», которую эффектно выгуляла на недавней церемонии «Оскар».

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон надоело быть конфетно-сладкой блондинкой с мягкими локонами и сниматься в фильмах, в которых она играла романтических героинь. Актриса отрезала волосы, стала одеваться более дерзко и необычно и получать новые интересные роли.

Джулия Ванг

Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг объяснила, почему подстриглась «под мальчика», так: «Такая стрижка не требует укладки в отличие от женских. Я прям представляю себе парня, бегающего с фенчиками и щеточками. Я лишена каких бы то ни было способностей к укладкам, поэтому ношу строгие мужские стрижки с точными линиями».

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон, как и многим голливудским красоткам, претили роли глупых девушек с привлекательной внешностью. Скарлетт решила покорять кинобизнес по-своему: сменила имидж и начала соглашаться на нестандартные предложения режиссеров.

Холли Берри

Холли Берри и так не выглядит на свои 52 года. А дерзкие стрижки и укладки делают ее еще более моложавой и свежей.

Майли Сайрус

Майли Сайрус открыто говорит о том, что густой шевелюрой природа ее не наградила. Певицу много критиковали за то, что она отрезала свои роскошные волосы и сделала короткую стрижку. В итоге Майли призналась, что «все это не росло из ее головы» и раньше она просто носила более 300 наращенных прядей.

Кэти Перри

Кэти Перри очень много экспериментировала с прическами и цветом волос и в итоге решила остановиться на короткой стрижке. Возможно, волосы певицы просто не выдержали многочисленных бьюти-экспериментов.

Рэйчел Макадамс

Рэйчел Макадамс короткая стрижка помогла стать более женственной и чувственной. Короткие локоны подчеркивают ее красивый овал лица и выразительные скулы.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роман Страстный

Фото: starface, instagram, getty, eastnews, globallookpress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой