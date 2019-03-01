Дерзко! Чиповская, Самбурская, Андреева и другие известные красотки, сделавшие короткие стрижки

Анна Чиповская
Одна из самых привлекательных и миловидных актрис российского кино, повзрослев, стала девушкой дерзкой. По словам Ани, ей надоело постоянно играть наивных смазливых милашек. Сказано — сделано: она стала носить косухи, мужские костюмы и отрезала волосы, а в новом сериале «Пекарь и красавица» Чиповская играет взбалмошную модель с непростым характером.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская не могла отрезать свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос.
Паулина Андреева
Паулина Андреева легко рассталась с длинными волосами ради роли в театре. Более того, актриса подстриглась почти «под ноль»! Зато теперь Паулина — обладательница стильной короткой стрижки.
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы и... начала встречаться с девушками.
Ирина Шейк
Одна из самых сексуальных моделей мира Ирина Шейк тоже решилась на бьюти-эксперимент и сдалала себе стрижку «боб-каре», которую эффектно выгуляла на недавней церемонии «Оскар».
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон надоело быть конфетно-сладкой блондинкой с мягкими локонами и сниматься в фильмах, в которых она играла романтических героинь. Актриса отрезала волосы, стала одеваться более дерзко и необычно и получать новые интересные роли.
Джулия Ванг
Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг объяснила, почему подстриглась «под мальчика», так: «Такая стрижка не требует укладки в отличие от женских. Я прям представляю себе парня, бегающего с фенчиками и щеточками. Я лишена каких бы то ни было способностей к укладкам, поэтому ношу строгие мужские стрижки с точными линиями».
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон, как и многим голливудским красоткам, претили роли глупых девушек с привлекательной внешностью. Скарлетт решила покорять кинобизнес по-своему: сменила имидж и начала соглашаться на нестандартные предложения режиссеров.
Холли Берри
Холли Берри и так не выглядит на свои 52 года. А дерзкие стрижки и укладки делают ее еще более моложавой и свежей.
Майли Сайрус
Майли Сайрус открыто говорит о том, что густой шевелюрой природа ее не наградила. Певицу много критиковали за то, что она отрезала свои роскошные волосы и сделала короткую стрижку. В итоге Майли призналась, что «все это не росло из ее головы» и раньше она просто носила более 300 наращенных прядей.
Кэти Перри
Кэти Перри очень много экспериментировала с прическами и цветом волос и в итоге решила остановиться на короткой стрижке. Возможно, волосы певицы просто не выдержали многочисленных бьюти-экспериментов.
Рэйчел Макадамс
Рэйчел Макадамс короткая стрижка помогла стать более женственной и чувственной. Короткие локоны подчеркивают ее красивый овал лица и выразительные скулы.
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Текст: Роман Страстный
Фото: starface, instagram, getty, eastnews, globallookpress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru