Дерзко! Чиповская, Самбурская, Андреева и другие известные красотки, сделавшие короткие стрижки

Майли Сайрус открыто говорит о том, что густой шевелюрой природа ее не наградила. Певицу много критиковали за то, что она отрезала свои роскошные волосы и сделала короткую стрижку. В итоге Майли призналась, что «все это не росло из ее головы» и раньше она просто носила более 300 наращенных прядей.

Кэти Перри