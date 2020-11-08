Дочь Анастасии Заворотнюк снова произвела фурор в Сети

Младшая Заворотнюк часто радует подписчиков модными луками. По фотографиям девушки понятно, что она следит за модными трендами и тенденциями. Девушка всегда выбирает актуальные образы, и даже обычную повседневную одежду превращает в модные выходы в свет.

Подписчики оценили аутфит инстадивы:

«Очень крутое фото! Стильно», «Ты красивая», «Не устаю вами восхищаться», «Шикарная девушка!», – написали ей поклонники.

Анна активно ведет свои социальные сети и каждый день делится с фолловерами разнообразным контентом. Дочь известной актрисы позиционирует себя как лайфстайл блоггера, она пишет про красоту, моду, сериалы и многое другое. За ее жизнью в Сети следят уже 140 тысяч человек.

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