Дочь Анастасии Заворотнюк снова произвела фурор в Сети
Фото: @anna_zavorotnyuk/ Instagram
На опубликованной фотографии Анна позирует на фоне осеннего пейзажа в ультрамодных кожаных штанах прямого кроя, белоснежной рубашке и нежно-молочной рельефной вязаной жилетке из мягкой пряжи. На ногах у юной красавицы белые кроссовки.
Младшая Заворотнюк часто радует подписчиков модными луками. По фотографиям девушки понятно, что она следит за модными трендами и тенденциями. Девушка всегда выбирает актуальные образы, и даже обычную повседневную одежду превращает в модные выходы в свет.
Подписчики оценили аутфит инстадивы:
«Очень крутое фото! Стильно», «Ты красивая», «Не устаю вами восхищаться», «Шикарная девушка!», – написали ей поклонники.
Анна активно ведет свои социальные сети и каждый день делится с фолловерами разнообразным контентом. Дочь известной актрисы позиционирует себя как лайфстайл блоггера, она пишет про красоту, моду, сериалы и многое другое. За ее жизнью в Сети следят уже 140 тысяч человек.
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Фото и видео: @anna_zavorotnyuk / Instagram
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