Дочь Анастасии Заворотнюк показала дерзкий образ и получила комплименты фанатов: «Копия Насти»

Поклонники семьи Заворотнюк живо среагировали на красоту Анны и сравнили ее с матерью. «Копия Насти», «Восторг», «Вы просто красавица. Спасибо за ваш блог, за наполненные смыслом посты и просто любовь», «Вылитая Анастасия», «Как вы похожи с мамой, обожаю ее, а в вас вижу ее», «Какая же ты красавица, Анечка, хорошего дня тебе и твоей семье», «Вы очень похожи на маму», «Анют, образ крутющий! Единственное — взгляд ваш совсем не под rockstar baby», «Секси», «Красивая», — написали дочери актрисы в комментариях.

Анна Зворотнюк не только радует подписчиков своей красотой, но и рассказывает о состоянии здоровья матери, правда, не вдаваясь в подробности. Так, в одной из публикаций, Анна выразила уверенность в том, что у Анастасии и ее семьи хватит сил, чтобы победить болезнь.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. Позже озвучили и ее диагноз: звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с опухолью мозга. Родственники огородили артистку от посторонних глаз — на публике Заворотнюк не появлялась уже полтора года.