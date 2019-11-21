«С тобой тепло и легко»: Алена Хмельницкая нежно поздравила любимого мужчину с днем рождения

«Саша, с рождением», — поздравила в комментарии актриса Елена Валюшкина. «Здоровья и счастья», — пожелала Татьяна Арнтгольц.

«Алёна, вы такая гармоничная пара. Будьте счастливы, супруга с днем рождения», «С днем рождения, Саша. Берегите Алену», «С днем рождения», «Будьте счастливы», — присоединились подписчики актрисы к поздравлениям.

Напомним, у Алены Хмельницкой есть две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения Кеосаян. Тигран Кеосаян сейчас живет в гражданском браке с Маргаритой Симоньян. У пары растут трое маленьких детей: 6-летняя Марьяна, 5-летний Баграт и новорожденная Маро.