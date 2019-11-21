passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«С тобой тепло и легко»: Алена Хмельницкая нежно поздравила любимого мужчину с днем рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Алена Хмельницкая и Александр Синюшин

Фото: Instagram

Актриса с возлюбленным отдыхают в Ницце.

Алёна Хмельницкая, 20 лет прожившая в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном, после развода обрела личное счастье с новым мужчиной — Александром Синюшиным.

Актриса улетела с бойфрендом и дочерью Ксенией отдыхать в Ниццу. Там Александр отмечает свой 35-й день рождения.

Алена Хмельницкая поздравила любимого мужчину в Instagram: «У этого прекрасного человека сегодня день рождения! Сашка, будь счастлив! Ты офигительный! С тобой тепло, легко и радостно!», — написала она рядом с фото именинника.

«Саша, с рождением», — поздравила в комментарии актриса Елена Валюшкина. «Здоровья и счастья», — пожелала Татьяна Арнтгольц.

«Алёна, вы такая гармоничная пара. Будьте счастливы, супруга с днем рождения», «С днем рождения, Саша. Берегите Алену», «С днем рождения», «Будьте счастливы», — присоединились подписчики актрисы к поздравлениям.

Напомним, у Алены Хмельницкой есть две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения Кеосаян. Тигран Кеосаян сейчас живет в гражданском браке с Маргаритой Симоньян. У пары растут трое маленьких детей: 6-летняя Марьяна, 5-летний Баграт и новорожденная Маро.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!