«С тобой тепло и легко»: Алена Хмельницкая нежно поздравила любимого мужчину с днем рождения
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Фото: Instagram
Алёна Хмельницкая, 20 лет прожившая в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном, после развода обрела личное счастье с новым мужчиной — Александром Синюшиным.
Актриса улетела с бойфрендом и дочерью Ксенией отдыхать в Ниццу. Там Александр отмечает свой 35-й день рождения.
Алена Хмельницкая поздравила любимого мужчину в Instagram: «У этого прекрасного человека сегодня день рождения! Сашка, будь счастлив! Ты офигительный! С тобой тепло, легко и радостно!», — написала она рядом с фото именинника.
«Саша, с рождением», — поздравила в комментарии актриса Елена Валюшкина. «Здоровья и счастья», — пожелала Татьяна Арнтгольц.
«Алёна, вы такая гармоничная пара. Будьте счастливы, супруга с днем рождения», «С днем рождения, Саша. Берегите Алену», «С днем рождения», «Будьте счастливы», — присоединились подписчики актрисы к поздравлениям.
Напомним, у Алены Хмельницкой есть две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения Кеосаян. Тигран Кеосаян сейчас живет в гражданском браке с Маргаритой Симоньян. У пары растут трое маленьких детей: 6-летняя Марьяна, 5-летний Баграт и новорожденная Маро.
Фото и видео: Instagram
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