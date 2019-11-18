Фигура мамина: старшая дочь Тиграна Кеосаяна работает над идеальными формами в зале

Видео, на котором запечатлена часть тренировки старшей дочери Тиграна Кеосаяна, опубликовала его нынешняя жена, Маргарита Симоньян. «Это не Тина Канделаки и уж тем более не я. Это моя лучшая в мире падчерица — Саша Кеосаян. И да, мы обе очень веселимся, называя друг друга мачехой и падчерицей», — написала она.

«Какая умница», «Красивая девочка, вся в маму», «А я думала, что это Алена Хмельницая», «Фигура А. Хмельницкой», «Красавица, спина супер», «Красиво и правильно выполняет упражнение», «Сашка - умница!!!!! Пошла брать пример», — комментируют подписчики.