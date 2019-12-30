«С таким хоть на край света»: Надежда Бабкина заинтриговала подписчиков фотографией с молодым незнакомцем
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Фото: Instagram
Надежда Бабкина заканчивает 2019 год на позитивной волне. Народная артистка поделилась с подписчиками радостью от покупки автомобиля.
В Instagram Надежда Георгиевна опубликовала фотографию с молодым незнакомцем. «Поздравили с Александром друг друга с наступающими праздниками, купили автомобиль!», — написала артистка.
Подписчики поздравили Надежду Бабкину с приобретением и поинтересовались, кто рядом с ней на фото. «Кто этот незнакомец?», «С таким хоть на край света», — написали в комментариях.
Фото: Instagram
Надежда Бабкина давно не публиковала в своем микроблоге фотографии с молодым мужем Евгением Гором. В последний раз они появлялись на публике на премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса».
Надежда Бабкина старше избранника на 30 лет, их отношения длятся уже 16 лет. Поклонники народной артистки одобряют ее выбор и отмечают, что пара выглядит гармонично, несмотря на разницу в возрасте, и Надежда Георгиевна по многим параметрам может обойти молодых красавиц.
Фото и видео: Instagram
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