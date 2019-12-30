«С таким хоть на край света»: Надежда Бабкина заинтриговала подписчиков фотографией с молодым незнакомцем

Надежда Бабкина давно не публиковала в своем микроблоге фотографии с молодым мужем Евгением Гором. В последний раз они появлялись на публике на премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса».

Надежда Бабкина старше избранника на 30 лет, их отношения длятся уже 16 лет. Поклонники народной артистки одобряют ее выбор и отмечают, что пара выглядит гармонично, несмотря на разницу в возрасте, и Надежда Георгиевна по многим параметрам может обойти молодых красавиц.