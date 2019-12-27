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Надежда Бабкина в латексном костюме и с ярким макияжем помолодела на 20 лет и удивила фанатов: «Невероятная!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина восхищает поклонников красотой и оптимизмом

Фото: Instagram

Поклонники осыпали любимую артистку комплиментами.

Надежда Бабкина перед каждым значимым светским событием посещает известный в Москве салон красоты. Там народную артистку преображают до неузнаваемости. Результаты работы мастеров Надежда Георгиевна публикует на своей странице в Instagram.

Надежда Бабкина и Мария Шукшина поют в ресторане

«Радуйтесь жизни, живите в любви!!!», — подписала Надежда Бабкина снимок, на котором позирует в латексном брючном костюме, в крупных серебряных украшениях, с ярким макияжем и стильной гладкой прической.

«Красавица! Чем старше — тем моложе! Восхищаюсь и вдохновляюсь! Крепчайшего здоровья!», «Ух ты!», «Невероятная», «Вы талантище, добрейший души человек, очень сильная духом, уверенная в себе, вы героиня, вы супер», — захвалили народную артистку.

Надежда Георгиевна признавалась, что чувствует себя намного моложе лет, указанных в паспорте. А ее поклонники уверены: Бабкина даст фору молодым девицам!

Однако не обходится и без доли критики: не все подписчики Надежды Бабкиной принимают ее «омоложение» и преображение с помощью фотошопа и критикуют ее за это.

Фото и видео: Instagram

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