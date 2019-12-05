Густая челка и длинные локоны: Надежда Бабкина экспериментирует с прической на съемках шоу «Модный приговор»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Надежды Бабкиной
В последнее время легендарная певица Надежда Бабкина все чаще удивляет зрителей шоу «Модный приговор» яркими образами.
«Отсняли новый пул Модного», — похвасталась она, опубликовав серию фотографий со съемок.
«Красотка», «Выглядите отлично», «Замечательная просто», «Надя просто огонь», «Невероятная красота и харизма», «Вы все хорошеете и хорошеете», «Красавица необыкновенная», «Очень вам челка идет», «Супер выглядит», «Похудела чтоль? Или фото удачное», «Вы похудели», «Совсем помолодела», «Фантастика минус 20 лет», «Ну, Бабкина, все молодеет и молодеет! Так держать», «Выглядите фантастично», «Шикарная женщина», — обсуждают снимки подписчики.
А вам нравится новая прическа звезды?
Фото и видео: instagram
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