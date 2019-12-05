Густая челка и длинные локоны: Надежда Бабкина экспериментирует с прической на съемках шоу «Модный приговор»

«Красотка», «Выглядите отлично», «Замечательная просто», «Надя просто огонь», «Невероятная красота и харизма», «Вы все хорошеете и хорошеете», «Красавица необыкновенная», «Очень вам челка идет», «Супер выглядит», «Похудела чтоль? Или фото удачное», «Вы похудели», «Совсем помолодела», «Фантастика минус 20 лет», «Ну, Бабкина, все молодеет и молодеет! Так держать», «Выглядите фантастично», «Шикарная женщина», — обсуждают снимки подписчики.

А вам нравится новая прическа звезды?