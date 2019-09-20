61-летняя Шерон Стоун устроила танцы в мини-платье из перьев

Шэрон Стоун в своем зрелом возрасте продолжает волновать поклонников. Голливудская актриса и в возрасте за 60 снимается для глянца – порой в откровенных образах - и участвует в fashion и социальных мероприятиях.

Очередная фотосессия звезды «Основного инстинкта» прошла для испанской версии журнала Harper's Bazaar. В студии Шэрон примерила платье из нежно-розовых перьев. Спереди ноги стройной актрисы подчеркивала мини-длина наряда, но сзади прикрывал шлейф. Во время фотосессии актриса устроила танцы.