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61-летняя Шерон Стоун устроила танцы в мини-платье из перьев

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Красавица Шэрон

Фото: Getty Images

Звезда «Основного инстинкта» приняла участие в фотосессии для глянца.

Шэрон Стоун в своем зрелом возрасте продолжает волновать поклонников. Голливудская актриса и в возрасте за 60 снимается для глянца – порой в откровенных образах - и участвует в fashion и социальных мероприятиях.

Очередная фотосессия звезды «Основного инстинкта» прошла для испанской версии журнала Harper's Bazaar. В студии Шэрон примерила платье из нежно-розовых перьев. Спереди ноги стройной актрисы подчеркивала мини-длина наряда, но сзади прикрывал шлейф. Во время фотосессии актриса устроила танцы.

«Всегда красивая», «Какая сексуальная», «Невероятная красота», «Вы как дорогое вино», - получила Шэрон десятки комплиментов в комментариях.

Напомним, пару недель назад Стоун продемонстрировала шикарную фигуру, сфотографировавшись в бикини. А во время весенней сессии для глянца, актриса повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images, East news, кадр из фильма «Основной инстинкт»

Видео: Instagram

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