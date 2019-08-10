Глубокие морщины, пигментные пятна и счастливая улыбка: 61-летняя Шэрон Стоун не стесняется показывать честные селфи в соцсетях

«Гениально! Нужно попробовать», «Потрясающее селфи! Мы ровесницы, но я выгляжу на фото намного хуже», «Вы выглядите такой счастливой», «Все та же девчонка», «Очень красивая женщина», «Просто восхитительная», «Идеально! Вы выглядите не старше 30 лет», «Настоящая Богиня, навсегда», «Вы лучшая», — комментируют подписчики.