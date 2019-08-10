Глубокие морщины, пигментные пятна и счастливая улыбка: 61-летняя Шэрон Стоун не стесняется показывать честные селфи в соцсетях

«Я нахожу "лежачие" селфи самым лучшим выходом для "тех, кому за 50"», — шутит актриса.
«Гениально! Нужно попробовать», «Потрясающее селфи! Мы ровесницы, но я выгляжу на фото намного хуже», «Вы выглядите такой счастливой», «Все та же девчонка», «Очень красивая женщина», «Просто восхитительная», «Идеально! Вы выглядите не старше 30 лет», «Настоящая Богиня, навсегда», «Вы лучшая», — комментируют подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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