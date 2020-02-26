Анита Цой стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В студии артистка появилась в черном свободном платье длиной выше колен и серебристом плаще. Но поклонников Аниты больше всего впечатлила ее дерзкая стрижка с розовой косой. «Это прям ваше!», «Красотка», «Огненно!», «Суперзвезда», «Шикарная женщина», — полетели комплименты в адрес Аниты Цой. По мнению фанатов 49-летней Аниты Цой, она выглядит намного моложе своих лет. Так, однажды Анита поделилась в Instagram фотографией с длинными косами, и поклонники назвали ее застенчивой девочкой. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!