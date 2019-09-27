Анита Цой показала семейную идиллию и призналась, что сильно скучает по сыну: «Он такой умный и красивый»

«Любимые мои, хочу поделиться с вами радостной новостью! Сынок вернулся на пару дней домой! Сейчас он учится и живет в другом городе, и мы сильно скучаем друг без друга. Вчера вечером мы с папой побросали все свои дела и на радостях уютно засели в одном из московских ресторанчиков. Не могли наговориться, не могли наслушаться... Наш мальчик стал совсем большим! Умный, целеустремленный и такой красивый! Простите за нескромность, но, наверное, всем мамам их дети кажутся самыми красивыми. Испытания расстоянием и временем даются нам не случайно. Скорее всего для того, чтобы мы начинали острее и глубже воспринимать необходимость в любимых людях и понимали реальную ценность их присутствия в нашей жизни, - написала трогательный пост Анита (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).