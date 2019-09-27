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Анита Цой показала семейную идиллию и призналась, что сильно скучает по сыну: «Он такой умный и красивый»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анита Цой

Фото: Instagram

Артистка провела уютный вечер с мужем и наследником.

27-летний сын Аниты Цой учится за границей. С семьей он видится редко, а когда у него получается прилететь на родину, проводит время с родителями. Анита Цой скучает по единственному ребенку и во время его приездов домой бросает все дела.

Анита Цой выполняет трюки во время съемки клипа

Певица рассказала подписчикам в Instagram, что ее сын приехал на пару дней в Москву и родители по этому поводу устроили теплый семейный вечер в полной идиллии.

«Любимые мои, хочу поделиться с вами радостной новостью! Сынок вернулся на пару дней домой! Сейчас он учится и живет в другом городе, и мы сильно скучаем друг без друга. Вчера вечером мы с папой побросали все свои дела и на радостях уютно засели в одном из московских ресторанчиков. Не могли наговориться, не могли наслушаться... Наш мальчик стал совсем большим! Умный, целеустремленный и такой красивый! Простите за нескромность, но, наверное, всем мамам их дети кажутся самыми красивыми. Испытания расстоянием и временем даются нам не случайно. Скорее всего для того, чтобы мы начинали острее и глубже воспринимать необходимость в любимых людях и понимали реальную ценность их присутствия в нашей жизни, - написала трогательный пост Анита (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Прекрасно, когда дружная семья, где каждый любим и дорог! Дай Бог вам счастья», «Не могу не согласиться, конечно для каждой мамы дети кажутся самыми-самыми... Рада за Вас», «Вы классные! Счастья вашей семье!», «Как хорошо сидеть в кругу своих родных и любимых», «Какая красивая семья», «Какое счастье, когда вся семья вместе, Анита, наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, я знаю как скучает сердце мамы, когда ее сынулька далеко. Счастья вам», - пожелали семье Цой в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Фото и видео: Instagram

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