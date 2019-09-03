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«Застенчивая девочка»: подписчики оценили новую фотосессию 48-летней Аниты Цой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анита Цой

Фото: Instagram

Певица сфотографировалась в березовой роще.

Анита Цой – певица, которая выглядит моложе своего возраста. И поклонники не раз ей делали комплименты по этому поводу.

Анита и ее урожай

В очередной раз Анита получила множество приятных слов, опубликовав кадры из новой фотосессии. «Проснувшись сегодня утром, я подумала, хочу такую погоду всегда! Это лучшее, что ждёшь от осени. Какое фото вам зашло больше 1 или 2?», - написала певица под снимками (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

«Так молодо выглядите!», «Не,точно похудела», «взгляд живой», «(девчонка-школьница старших классов, после занятий, дышит свежим воздухом)», «на 1 фото Вы как лучик солнца , а второе фото - застенчивая девочка разве их можно сравнить каждая прекрасна по своему!», - похвалили Аниту Цой поклонники.

А как вам кажется, Анита выглядит молодо?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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