«Застенчивая девочка»: подписчики оценили новую фотосессию 48-летней Аниты Цой

«Так молодо выглядите!», «Не,точно похудела», «взгляд живой», «(девчонка-школьница старших классов, после занятий, дышит свежим воздухом)», «на 1 фото Вы как лучик солнца , а второе фото - застенчивая девочка разве их можно сравнить каждая прекрасна по своему!», - похвалили Аниту Цой поклонники.

А как вам кажется, Анита выглядит молодо?