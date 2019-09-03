«Застенчивая девочка»: подписчики оценили новую фотосессию 48-летней Аниты Цой

Анита Цой – певица, которая выглядит моложе своего возраста. И поклонники не раз ей делали комплименты по этому поводу.
В очередной раз Анита получила множество приятных слов, опубликовав кадры из новой фотосессии. «Проснувшись сегодня утром, я подумала, хочу такую погоду всегда! Это лучшее, что ждёшь от осени. Какое фото вам зашло больше 1 или 2?», - написала певица под снимками (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
«Так молодо выглядите!», «Не,точно похудела», «взгляд живой», «(девчонка-школьница старших классов, после занятий, дышит свежим воздухом)», «на 1 фото Вы как лучик солнца , а второе фото - застенчивая девочка разве их можно сравнить каждая прекрасна по своему!», - похвалили Аниту Цой поклонники.
А как вам кажется, Анита выглядит молодо?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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