«Неожиданно, но круто»: поклонники Аниты Цой в восторге от ее новой короткой стрижки и цвета волос

«А вы бы рискнули коротко подстричься, чтобы начать с чистого листа новый год?», — написала она.

«Ого! Вот это перемены», «Ого, как кардинально! Вам круто», «Неожиданно, но круто», «Новый интересный образ», «Смелая», «А вам идет», «Классно похорошела», «Лет десяток с плеч долой. Круто. Супер», «А вы делали подтягивающие нити на лицо? Овал лица как у молодой», «Стильно», «А не жалко волосы? Я люблю длинные волосы. Ну как говорится, красоту ее ничем не испортишь», «Перемены это хорошо! Волосы не зубы, вырастут», «Ну и правильно. Будете моложе с короткой стрижкой», «А можно и еще покороче», «Красивым людям все идет», «Круто! Новый год, новые изменения», «Супер стрижка и цвет», «Правильно) как раз Луна начала расти после вчерашнего новолуния — время начала», — обсуждают поклонники.

А вам понравились изменения в имидже звезды?