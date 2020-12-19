passion.ru

«Роскошная женщина!»: Ирина Безрукова поразила поклонников женственным образом

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ирина Безрукова в салоне красоты

Фото: @irina_bezrukova_official / Instagram

Артистка театра и кино в своем блоге в Instagram опубликовала снимок, на котором предстала перед подписчиками в роскошном и в то же время милом наряде.

На снимке Ирина позирует в уютной фотостудии в бежево-серых тонах. Телеведущая задумчиво и томно смотрит в камеру. Фотография получилась действительно прекрасной, согласитесь?

Для фотосессии звезда выбрала женственный и легкий образ. Она надела нежно-розовое «воздушное» платье, которое дополнила белоснежными лодочками. А вишенкой на торте стали серьги из драгоценных камней, которые красиво блестели в ушах артистки. Стилисты сделали Безруковой голливудскую укладку и сногсшибательный вечерний макияж. Отлично дополнил образ и алый маникюр знаменитости.

Поклонники оценили фотографию. В комментариях можно найти огромное количество комплиментов:

«Ирина, вы роскошная!», «Вы такая красивая и эффектная женщина, словами не описать», «Какая нежная красавица! Ирина, прекрасный образ! В нем отражается вся ваша суть», «Королева красоты», «Как же вам идет этот цвет», «Чистая красота», «Роскошная женщина!», «Самая обаятельная и привлекательная», —прокомментировали восторженные подписчики.

Фото видео: @irina_bezrukova_official / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram