«Роскошная женщина!»: Ирина Безрукова поразила поклонников женственным образом

Для фотосессии звезда выбрала женственный и легкий образ. Она надела нежно-розовое «воздушное» платье, которое дополнила белоснежными лодочками. А вишенкой на торте стали серьги из драгоценных камней, которые красиво блестели в ушах артистки. Стилисты сделали Безруковой голливудскую укладку и сногсшибательный вечерний макияж. Отлично дополнил образ и алый маникюр знаменитости.

Поклонники оценили фотографию. В комментариях можно найти огромное количество комплиментов:

«Ирина, вы роскошная!», «Вы такая красивая и эффектная женщина, словами не описать», «Какая нежная красавица! Ирина, прекрасный образ! В нем отражается вся ваша суть», «Королева красоты», «Как же вам идет этот цвет», «Чистая красота», «Роскошная женщина!», «Самая обаятельная и привлекательная», —прокомментировали восторженные подписчики.