«Настолько другая, что не узнать»: непривычная Ирина Безрукова удивила поклонников необычной фотосессией

Ирина Безрукова показала своим подписчикам кадры с фотосессии, где она появилась в необычном образе.

«Для меня любая фотосессия - нечто большее, чем обычное позирование перед камерой. Во время съёмки я проживаю много самых разных эмоций, примеряю разные судьбы, прокручиваю в голове какие-то истории, стараюсь вложить определенный смысл. ⠀ Так как я много снимаюсь, могу сказать точно, что многое зависит от концепции съёмки и от фотографа. Если фотограф действительно талантлив, то любая модель будет выглядеть великолепно в любом возрасте. ⠀ Но по ту сторону камеры обычно стоит большая команда из стилистов, визажистов, парикмахеров, осветителей и т.д. Как и в любом другом деле, съёмка считается успешной, когда команда умеет работать слаженно и профессионально », – комментирует съемку Безрукова и поинтересовалась, по душе ли поклонникам такой образ. «В ноябре у меня прошла фотосессия, в которой я предстала в не привычном для инстаграмма образе. Он получился драматичным, даже «киношным», но как мне кажется, немного завораживающим»

Поклонники поддержали свою любимицу и высказали свое мнение о кадрах:

«Ириша, очень выразительно и очень притягательно», «Ира, тебе идет быть разной! Красота тоже имеет свои оттенки», «Удивили... Это самый крутой ваш образ! Потрясающе», «Очень красиво, но настолько другая, что не узнать! Мастер преображения», «Прекрасные образы, вы все же драматическая актриса».