«Идеальная женщина!»: Ирина Безрукова вышла в свет в элегантном костюме
Фото: @irina_bezrukova_official / Instagram
Для вечернего променада советская актриса театра и кино облачилась в белый строгий костюм с сверкающим рисунком, дополнили образ Безруковой серьги-гвоздики с драгоценными камнями.
Стилисты уложили волосы звезды набок с помощью геля, а визажисты подчеркнули выразительность глаз с помощью дымчатых smoky eyes и тонких черных стрелок. Губы и обворожительную улыбку кинодивы выделили при помощи оранжево-розовой помады.
На снимке знаменитая брюнетка держит в руках яркий моно-букет из роз.
«Погода хмурится и совсем не способствует поднятию настроения. Природу изменить нельзя, но можно раскрасить свою жизнь яркими красками. Благодарю за этот солнечный букет. И желаю вам всем хорошего настроения!», –обратилась к своей аудитории Ирина.
К слову, недавно мы писали, что актриса поделилась секретами своей уникальной диеты. Ирина Безрукова считает, что если начать пить много воды, то организм перестанет «просить» сладкого.
Фото и видео: @irina_bezrukova_official / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!