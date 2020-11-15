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«Идеальная женщина!»: Ирина Безрукова вышла в свет в элегантном костюме

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Ирина Безрукова, роскошный образ

Фото: @irina_bezrukova_official / Instagram

Телеведущая побывала на светском мероприятии. Для такого события Ирина выбрала изысканный наряд.

Для вечернего променада советская актриса театра и кино облачилась в белый строгий костюм с сверкающим рисунком, дополнили образ Безруковой серьги-гвоздики с драгоценными камнями.

Стилисты уложили волосы звезды набок с помощью геля, а визажисты подчеркнули выразительность глаз с помощью дымчатых smoky eyes и тонких черных стрелок. Губы и обворожительную улыбку кинодивы выделили при помощи оранжево-розовой помады.

На снимке знаменитая брюнетка держит в руках яркий моно-букет из роз.

«Погода хмурится и совсем не способствует поднятию настроения. Природу изменить нельзя, но можно раскрасить свою жизнь яркими красками. Благодарю за этот солнечный букет. И желаю вам всем хорошего настроения!», –обратилась к своей аудитории Ирина.

К слову, недавно мы писали, что актриса поделилась секретами своей уникальной диеты. Ирина Безрукова считает, что если начать пить много воды, то организм перестанет «просить» сладкого.

Фото и видео: @irina_bezrukova_official / Instagram

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