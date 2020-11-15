«Идеальная женщина!»: Ирина Безрукова вышла в свет в элегантном костюме

На снимке знаменитая брюнетка держит в руках яркий моно-букет из роз.

«Погода хмурится и совсем не способствует поднятию настроения. Природу изменить нельзя, но можно раскрасить свою жизнь яркими красками. Благодарю за этот солнечный букет. И желаю вам всем хорошего настроения!», –обратилась к своей аудитории Ирина.

К слову, недавно мы писали, что актриса поделилась секретами своей уникальной диеты. Ирина Безрукова считает, что если начать пить много воды, то организм перестанет «просить» сладкого.