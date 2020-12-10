Ирина Безрукова впервые подробно рассказала о смерти сына: «Не видела смысла жить дальше»
Фото: Кадр фильма
Ирина Безрукова потеряла единственного сына Андрея весной 2015 года. И примерно в то же время от нее ушел супруг Сергей Безруков, их брак длился 15 лет. После таких ударов судьбы Ирина потеряла силы жить.
Новость о трагической смерти 26-летнего Андрея Ливанова облетела все СМИ. Убитая горем мать оказалась в осаде журналистов, но она упорно с ними не общалась. «Даже мой дом был заблокирован машинами. Когда я подходила к окну, видела, что меня пытаются сфотографировать», — рассказала Ирина Безрукова в интервью платформе Premier.
После смерти Андрея выдвигалось много версий о его внезапном уходе из жизни — от передозировки запрещенными веществами до гибели от укуса экзотического насекомого (незадолго до этого Ирина с сыном вернулись из Вьетнама). «Мне жаль людей, которые все это писали. Чего я только ни наслушалась. Это был просто несчастный случай. Андрей неудачно упал и ударился виском», — в слезах рассказала безутешная мать.
Фото: Кадр фильма
Ирина Безрукова рассказала, что четче всего запомнила из тех ужасных дней. «Невероятно холодная кожа. Это ужасно. Ведь ты помнишь этого человека живым и теплым...», — произнесла она.
После похорон актрису накрыла депрессия. Она не скрывает, что думала даже о том, чтобы самой попрощаться с жизнью. «Однажды я открыла окно и вышла на крышу. Подошла к краю и смотрю вниз. Я не видела смысла жить... Я думала, что меня уже ничего не держит. А потом представила, как я упаду, как буду лежать внизу. Как обо всем этом напишут. И поняла, что Андрюха этого бы не одобрил», — рассказала она. Сын Ирины всегда считал добровольный уход из жизни слабостью.
Второй раз подобные мысли пришли к ней, когда она отдыхала с друзьями за границей. Ее накрыла истерика, она прорыдала несколько часов, а потом почувствовала сильную боль в груди. Безрукова уже была готова к смерти. «Готова была принять все. Но подумала, что тогда доставлю массу сложностей друзьям. Им же надо будет что-то делать с моим телом, как-то перевезти его обратно», — откровенно рассказала она.
Фото: Starface
Одновременно с потерей сына Ирина Безрукова пережила еще один страшный удар: от нее после 15 лет брака ушел муж Сергей Безруков.
«Это страшно, когда умирает твой ребенок и ты расстаешься с кем-то», — сказала актриса.
Квартира Андрея находилась на одном этаже с квартирой Ирины. Несколько лет жилье сына стояло заколоченным, пока у матери не нашлось сил войти внутрь.
Фото: Instagram Ирины Безруковой, Starface, Viktor Chernov/ Global Look press, кадры фильма
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