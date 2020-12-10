Ирина Безрукова впервые подробно рассказала о смерти сына: «Не видела смысла жить дальше»

Ирина Безрукова потеряла единственного сына Андрея весной 2015 года. И примерно в то же время от нее ушел супруг Сергей Безруков, их брак длился 15 лет. После таких ударов судьбы Ирина потеряла силы жить.

Новость о трагической смерти 26-летнего Андрея Ливанова облетела все СМИ. Убитая горем мать оказалась в осаде журналистов, но она упорно с ними не общалась. «Даже мой дом был заблокирован машинами. Когда я подходила к окну, видела, что меня пытаются сфотографировать», — рассказала Ирина Безрукова в интервью платформе Premier.

После смерти Андрея выдвигалось много версий о его внезапном уходе из жизни — от передозировки запрещенными веществами до гибели от укуса экзотического насекомого (незадолго до этого Ирина с сыном вернулись из Вьетнама). «Мне жаль людей, которые все это писали. Чего я только ни наслушалась. Это был просто несчастный случай. Андрей неудачно упал и ударился виском», — в слезах рассказала безутешная мать.