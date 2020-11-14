«Роскошная леди»: Алена Водонаева примерила грациозный образ
Фото: @alenavodonaeva / Instagram
Недавно девушка похвасталась перед подписчиками тем, что ее вес сейчас достиг 57 килограммов. Поэтому похудевшая журналистка перешла к смелым и модным экспериментам с нарядами.
Звезда примерила стильное белое твидовое платье-мини, подчеркнувшее ее декольте, а сверху накинула удлиненный жакет с рукавами. Алена добавила к аутфиту прозрачные голубые колготки с легким блеском и белую маленькую сумочку. Дополнило лук инстадивы шикарное кольцо с жемчугом.
Телеведущая собрала длинные волосы в элегантную прическу, оставив несколько прядей по бокам. Макияж звезда «Дома-2» выбрала естественный. Она подчеркнула голубые глаза тенями золотистого оттенка и придала свежести образу с помощью розовой помады и кораллового румянца.
Новый выпуск на YouTube- канале Алены посвящен событиями предыдущей недели: скандалу с футболистом Артемом Дзюбой, решению мэра Сергея Собянина об ограничениях в Новый год и многому другому.
Фото и видео: @alenavodonaeva / Instagram
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