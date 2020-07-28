Алена Водонаева стала студенткой МГУ в 38 лет

Этим летом 38-летняя Алена Водонаева снова стала студенткой. Она подала документы на факультет журналистики МГУ им. Ломоносова и успешно прошла собеседование. Теперь ей предстоит обновить свои знания по программе профессиональной переподготовки.

Весь год, начиная с сентября, звезда реалити-шоу «Дом-2» будет посещать лекции и семинары с другими студентами, сообщает Super. Сама Алена подтвердила эту информацию.

У Водонаевой уже есть высшее образование — она окончила журфак Тюменского государственного университета в 2005 году. Долгое время она имела весьма опосредованное отношение к профессии, работая на телевидении, занимаясь связанным с модой бизнесом и личной жизнью. В последнее время от Алены все чаще можно услышать рассуждения на социальные и политические темы.