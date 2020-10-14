«Главное – не превратиться в престарелую русалку»: Алена Водонаева показала старое видео с длинными волосами

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram опубликовала старое бэкстейдж-видео с длинными волосами. Хотя Водонаева и соскучилась по такой прическе, возвращаться к ней она не спешит.

«Господи, какие длинные волосы! Я не пойму классно это или нет. Отвыкла очень. Я конечно скучаю по копне волос, но в этом деле главное вовремя остановился и не превратиться в престарелую русалку ) Наверное в 35+ идеальная длина это по лопатки» , пишет она в подписи к публикации.