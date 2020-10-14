«Главное – не превратиться в престарелую русалку»: Алена Водонаева показала старое видео с длинными волосами
Фото: www.instagram.com/alenavodonaeva/
Светская львица и телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram опубликовала старое бэкстейдж-видео с длинными волосами. Хотя Водонаева и соскучилась по такой прическе, возвращаться к ней она не спешит.
«Господи, какие длинные волосы! Я не пойму классно это или нет. Отвыкла очень. Я конечно скучаю по копне волос, но в этом деле главное вовремя остановился и не превратиться в престарелую русалку ) Наверное в 35+ идеальная длина это по лопатки» , пишет она в подписи к публикации.
«Ты выглядишь сейчас как будто тебе 25 , моложе чем когда вела Каникулы в М. Поэтому делай что хочешь с волоснёй и не парься», «На стройных девушках 35+ длинные волосы смотрятся супер бомбически», «Если вам идёт почему бы и нет , вы то выглядите молодо ))) когда если не сейчас», «Если длинные, то только свои, на мой взгляд. Нарощенные волосы с чужой головы уже так себе задумка...», «Алён, по-моему, пока шикарно. По лопатки всегда ещё успеете. Но я не стилист по волосам конечно. Просто визуалист. Про русалку престарелую хорошо подметили.)) Есть знакомая 60 лет. У неё длинные роскошные волосы. Она их носит в аккуратно укладке - смотрится очень органично. Но когда распускает - вид водяного из мультика, хоть убейте меня.) Даже не русалки!)))», высказывают свое мнение подписчики.