Никаких больше вечеринок: Собянин рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса

Мэр столицы выразил беспокойство из-за ухудшения ситуации с COVID-19, подчеркнув, что дополнительные меры необходимы, чтобы разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте градоначальника. Собянин пояснил, что новые ограничения вступят в силу 13 ноября 2020 года и будут действовать до 15 января 2021 года, добавив, что именно такой период был выбран неслучайно – впереди нас ждут новогодние праздники и очень важно заранее установить ограничения на работу отдыха и индустрии, чтобы избавить владельцев данного бизнеса от ненужных трат в случае внезапной отмены концертов или праздничных мероприятий.

Дополнительные ограничения, которые вводятся в столице из-за коронавируса:

Заведениям общественного питания (кафе, барам и ресторанам) и развлекательным учреждениям запрещено обслуживать посетителей в ночное время (с 23:00 до 6:00).

Приостановлено проведение культурных, развлекательных и прочих массовых мероприятий со зрителями. Проведение спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования со столичным департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора по Москве.

Столичные кинозалы и театры могут быть заполнены лишь на 25%.

Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционный формат обучения.

Школьникам и студентам, переведенным на дистанционный формат обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим. При этом транспортные карты учащихся будут временно заблокированы.

Приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров и детских комнат в ТРЦ.

Также мэр столицы напомнил про использование системы регистрации номеров телефонов (чекин) посетителями и работниками заведений и выразил надежду, что подобные меры помогут сохранить жизнь и здоровье многим людям.

Напомним, что в России за минувшие сутки зафиксировали 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших выявляется в Москве (5902 случая за минувшие сутки), на втором месте — Санкт-Петербург (1485 случаев), на третьем — Московская область (685 случаев).