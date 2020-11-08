Виктория Боня показала невероятно красивый макияж, сделанный известным визажистом

Виктория активно ведет свои социальные сети. Девушка часто выкладывает в Instagram свои секреты красоты, здоровья и внешного вида в целом. Боня раздает советы своей аудитории на темы: спорта, питания, массажа, ухода за волосами и лицом. За ее жизнью в Сети следят 7,4 млн человек.