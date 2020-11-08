Виктория Боня показала невероятно красивый макияж, сделанный известным визажистом
Фото: @victoriabonya / Instagram
Телеведущая принимала участие в съемке, для которой ей сделал макияж один из самых знаменитых и лучших визажистов в России Сердар Камбаров. Он известен работами со многими звездами отечественного шоу-бизнеса и не только.
Для создания роскошного образа Виктории стилист выбрал яркие оттенки, подходящие под цвет ее волос и типаж. Глаза девушки красиво выразили блестящими коричневыми тенями и черными тонкими стрелками, скульптуру лица подчеркнули темно-коричневым бронзером, на щеки добавили немного румянца, а красивое свечение лица сделали при помощи хайлайтера. Вишенкой на торте стали пышные губы звездной красавицы, их визажист накрасил нюдовым коричневым цветом. Образ получился невероятным, согласитесь?
Виктория активно ведет свои социальные сети. Девушка часто выкладывает в Instagram свои секреты красоты, здоровья и внешного вида в целом. Боня раздает советы своей аудитории на темы: спорта, питания, массажа, ухода за волосами и лицом. За ее жизнью в Сети следят 7,4 млн человек.
Фото и видео: @victoriabonya / Instagram
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