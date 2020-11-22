Роковая красотка Мария Погребняк очаровала образом в мерцающем бюстье и огромной шляпе
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Жена футболиста Павла Погребняка Мария особенно любит фотографироваться, регулярно она выкладывает в Instagram все новые снимки эффектных фотосессий. В одном из последних постов в Stories Мария опубликовала фото, на котором она предстала в образе «королевы красоты». Модель облачилась в белоснежный сияющий корсет с глубоким декольте, к которому стилисты подобрали свободные шелковые брюки и огромную шляпу с полями. В дополнение к аутфиту Мария надела жемчужные подвески и чокеры, а руки украсила полупрозрачными перчатками с блестящими пальцами.
Фолловеры остались в восторге от образа Марии Погребняк и написал: «Это оооочееень женственно!», «Хорошенькая», «Класс», «Очень нежно», «Шикарно», «Не возможно! Какой-то идеал. Кажется фото Монро блекнут!», «Красотка».
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Напомним, что в 2006 году Мария и Павел сыграли свадьбу. А уже в 2007-м у них родился первенец — сын Артем. Мальчик появился на свет в Томске. Спустя еще 2 года семья Погребняк стала больше: родился сын Павел. А в 2011 году в немецком городе Штутгарт Мария родила третьего сына, ребенка назвали Алексеем.
К слову, недавно мы писали, как Мария Погребняк похвасталась красавцем-сыном. Жена российского футболиста опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со сыном Артемом.
А вам понравилась новая съемка Марии Погребняк? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @mariapoga / Instagram_
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