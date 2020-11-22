Роковая красотка Мария Погребняк очаровала образом в мерцающем бюстье и огромной шляпе

Напомним, что в 2006 году Мария и Павел сыграли свадьбу. А уже в 2007-м у них родился первенец — сын Артем. Мальчик появился на свет в Томске. Спустя еще 2 года семья Погребняк стала больше: родился сын Павел. А в 2011 году в немецком городе Штутгарт Мария родила третьего сына, ребенка назвали Алексеем.

К слову, недавно мы писали, как Мария Погребняк похвасталась красавцем-сыном. Жена российского футболиста опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со сыном Артемом.

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