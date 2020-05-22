36-летний футболист Павел Погребняк заразился коронавирусом, у его детей — температура

36-летний нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом. COVID-19 у него нашли днем ранее и сейчас он проходит обследование, сообщает «360».

Жена футболиста и мать его троих сыновей Мария Погребняк рассказала изданию, что все произошло быстро, никаких признаков болезни у Павла не было.

«Я напугана, дети температурят со вчерашнего дня. Я чувствую себя нормально. Ждем результаты наших тестов», — прокомментировала Мария. Она добавила, что строго соблюдала режим самоизоляции, а в аптеку выходила в маске и перчатках.

Известно, что у Павла Погребняка заболевание протекает в легкой форме. У футболиста растут три сына: 13-летний Артем, 11-летний Павел и 8-летний Алексей.