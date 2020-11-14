Мария Погребняк похвасталась красавцем - сыном

Поклонники оценили чудесные семейные снимки. В комментариях они написали множество комплиментов.

«Мария, такой сынок уже взрослый! И вы будто бы его подружка!», «Красавчики», «Ваша семья супер», «Настоящий мужчина растет, вы молодцы!», «Круто, когда сын на руках маму носит», «Вы прекрасная мама», «Так люблю ваших деток. Классные пацаны», – пишут подписчики.

Напомним, что в 2006 году Мария и Павел сыграли свадьбу. А уже в 2007-м у них родился первенец— сын Артем. Мальчик появился на свет в Томске. Спустя еще 2 года семья Погребняк вновь стала больше: родился сын Павел. А в 2011 году в немецком городе Штутгарт Мария родила третьего сына, ребенка назвали Алексеем.