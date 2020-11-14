Мария Погребняк похвасталась красавцем - сыном
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Для фотосессии инстадива и ее старший сын выбрали идентичные костюмы, их образы напоминают стильную школьную форму. Мария и молодой человек нарядились в белые рубашки и черные узкие штаны. Многодетная мама придала аутфиту современности и экстравагантности, накинув на плечи джемпер, а на ноги надев громоздкие ботинки, которые, кстати, очень актуальны в этом сезоне.
Поклонники оценили чудесные семейные снимки. В комментариях они написали множество комплиментов.
«Мария, такой сынок уже взрослый! И вы будто бы его подружка!», «Красавчики», «Ваша семья супер», «Настоящий мужчина растет, вы молодцы!», «Круто, когда сын на руках маму носит», «Вы прекрасная мама», «Так люблю ваших деток. Классные пацаны», – пишут подписчики.
Напомним, что в 2006 году Мария и Павел сыграли свадьбу. А уже в 2007-м у них родился первенец— сын Артем. Мальчик появился на свет в Томске. Спустя еще 2 года семья Погребняк вновь стала больше: родился сын Павел. А в 2011 году в немецком городе Штутгарт Мария родила третьего сына, ребенка назвали Алексеем.
Фото и видео: @mariapoga / Instagram_
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