Брат TikTok-миллионера Милохина впервые заговорил о маме после скандальной встречи

В эксклюзивном интервью изданию StarHit блогер рассказал о своих впечталениях после встречи с мамой и недоверие, которое его преследует: «Всем сейчас тяжело, мне, ей. Сложно признавать свои ошибки и промахи, особенно в подобных ситуациях. Было много слез — до, после. Прошло столько времени и настолько все поменялось и, я думаю, в будущем мы обязательно к этому вопросу снова вернемся. Но пока у нас с ней достаточно холодные отношения, хотя я и сказал на программе, что простил. Не чувствую связи».

Желание мамы встретиться со звездными братьями-тиктокерами Илья объяснил, как «совесть замучила». Однако блогер поспешил уверить, что о корысти нечего говорить, так как «ради какой-то выгоды, иначе бы она уже раньше с нами связались с обоими».