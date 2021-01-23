Брат TikTok-миллионера Милохина впервые заговорил о маме после скандальной встречи
Фото: @danya_milokhin / Instagram
В эксклюзивном интервью изданию StarHit блогер рассказал о своих впечталениях после встречи с мамой и недоверие, которое его преследует: «Всем сейчас тяжело, мне, ей. Сложно признавать свои ошибки и промахи, особенно в подобных ситуациях. Было много слез — до, после. Прошло столько времени и настолько все поменялось и, я думаю, в будущем мы обязательно к этому вопросу снова вернемся. Но пока у нас с ней достаточно холодные отношения, хотя я и сказал на программе, что простил. Не чувствую связи».
Желание мамы встретиться со звездными братьями-тиктокерами Илья объяснил, как «совесть замучила». Однако блогер поспешил уверить, что о корысти нечего говорить, так как «ради какой-то выгоды, иначе бы она уже раньше с нами связались с обоими».
Фото: Instagram
После передачи Илья не встречался с мамой, но признался, что начал общение с ее семьей: «Пока что больше общение складывается с ее дочкой, то есть моей сводной сестрой. Через нее, может, наладим связь. Время покажет». Тиктокер увидел у девочки потенциал к ведению собственного блога: «Кстати, у сестры Лизы, считаю, тоже есть будущее в Тик-Токе. Если ей нужен будет мой совет — без проблем».
Илья также подчеркнул, что пока финансово помогать родителям не будет: «Возможно, конечно, какими-то вещами буду, но все в меру. Не хочу лезть в их личную жизнь, они сами построили себя и свою семью».
Фото: Instagram
Напомним, что настоящими родителями Даня и Илья считают опекунов Дмитрия Тюленева с супругой. Блогер говорит, что доставлял много хлопот, но всегда относился к ним с уважением. Летом парень помирился с отцом и матерью после долгого конфликта. И теперь он намерен помогать им.
К слову, недавно мы писали, как сирота Даня Милохин стал тиктокером-миллионером. Еще год назад о юноше Дане Милохине знали только его подписчики в соцсетях. Теперь он появляется на обложках глянца, записывает песни со звездами шоу-бизнеса и получает миллионные заработки. Всего за год проблемный молодой человек превратился в самого узнаваемого тиктокера страны, которого буквально на части рвут продюсеры известных шоу.
Фото и видео: @danya_milokhin / Instagram
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