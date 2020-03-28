Робби Уильямс посвятил песню Агате Муцениеце: «Прилучный нервно курит в сторонке»

«Он думает о тебе, Агата! Это восхитительно», «Агаточка, красотка😘💪 Попели все от души», «Вау…огонь!», «Прилучный нервно курит в сторонке», «Это уровень крутизны, когда Робби Уильям посвящает тебе песню в прямом эфире!!», «Агата, это же круто», «Наклевывается новый роман», «Я вижу искру, пусть дружескую», «»И живешь ты такая себе, а Робби Уильямс думаете о тебе», «Может, вы себе лучше найдете??? Нуууу, хотя бы даже внешне бы, конечно же!!!!!» — комментируют фолловеры Агаты.

Напомним, Агата Муцениеце знакома с Робби Уильямсом и его семьей. «Теперь смело можно назвать себя — другом семьи Уильямса! Спасибо, Вселенная! Спасибо, Айда — просто космическая женщина, у меня поток слов, энергии и счастья», — делилась впечатлениями актриса. Стоит отметить, что в семье Робби Уильямса не так давно родился четвертый ребенок, а Агата Муцениеце, в свою очередь, рассталась с супругом, актером Павлом Прилучным.