Леонид Агутин побил рекорд Робби Уильямса концертом в Сети

В рамках тренда на самоизоляцию многие артисты чаще ведут эфиры в соцсетях, переходят в формат онлайн-выступлений. Концерт, который дал Робби Уильямс на днях, собрал 10 тысяч зрителей. А концерт Леонида Агутина — более 20 тысяч.

В эфире под аккомпанемент синтезатора прозвучали такие хиты российского исполнителя как «Летний дождь», «На сиреневой луне» и другие.