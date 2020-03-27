Леонид Агутин побил рекорд Робби Уильямса концертом в Сети
Российский музыкант дал онлайн-концерт из дома и удивил всех рейтингами.
В рамках тренда на самоизоляцию многие артисты чаще ведут эфиры в соцсетях, переходят в формат онлайн-выступлений. Концерт, который дал Робби Уильямс на днях, собрал 10 тысяч зрителей. А концерт Леонида Агутина — более 20 тысяч.
В эфире под аккомпанемент синтезатора прозвучали такие хиты российского исполнителя как «Летний дождь», «На сиреневой луне» и другие.
Фото и видео: Instagram
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