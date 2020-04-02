Рената Литвинова выглядит ровесницей своей дочери в домашней «противовирусной» футболке

«Мамочкии! Какая красота) Карантин вам на пользу; шикарно выглядите, впрочем, как и всегда», «Вы красивы — именно, во всем», «Вот тут очень хорошенькая — молоденькая», «Вы несовершеннолетняя, кто вам сигареты вообще продает», «Вы точно подросток-внешне и это комплимент», «Как трогательно!! Берегите себя», — восхищаются подписчики.

Отметим, что подписчики блога Ренаты Литвиновой часто отмечают, что она выглядит едва ли не младше своей 19-летней дочери Ульяны.

Согласны?