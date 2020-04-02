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Рената Литвинова выглядит ровесницей своей дочери в домашней «противовирусной» футболке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рената Литвинова

Фото: Instagram Ренаты Литвиновой

53-летняя Рената Литвинова показала, как выглядит во время карантина.

Времена, когда Ренату Литвинову нельзя было представить без красной помады и в стиле casual, прошли. Сейчас она смело экспериментирует с макияжем и одеждой, оставаясь актуальной. В день, когда президент России объявил о продлении каникул из-за эпидемии коронавируса, она сфотографировалась в «противовирусной» футболке.

«В домашнем», — прокомментировала она.

«Мамочкии! Какая красота) Карантин вам на пользу; шикарно выглядите, впрочем, как и всегда», «Вы красивы — именно, во всем», «Вот тут очень хорошенькая — молоденькая», «Вы несовершеннолетняя, кто вам сигареты вообще продает», «Вы точно подросток-внешне и это комплимент», «Как трогательно!! Берегите себя», — восхищаются подписчики.

Отметим, что подписчики блога Ренаты Литвиновой часто отмечают, что она выглядит едва ли не младше своей 19-летней дочери Ульяны.

Согласны?

Фото и видео: Instagram

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