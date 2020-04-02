Рената Литвинова выглядит ровесницей своей дочери в домашней «противовирусной» футболке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
Времена, когда Ренату Литвинову нельзя было представить без красной помады и в стиле casual, прошли. Сейчас она смело экспериментирует с макияжем и одеждой, оставаясь актуальной. В день, когда президент России объявил о продлении каникул из-за эпидемии коронавируса, она сфотографировалась в «противовирусной» футболке.
«В домашнем», — прокомментировала она.
«Мамочкии! Какая красота) Карантин вам на пользу; шикарно выглядите, впрочем, как и всегда», «Вы красивы — именно, во всем», «Вот тут очень хорошенькая — молоденькая», «Вы несовершеннолетняя, кто вам сигареты вообще продает», «Вы точно подросток-внешне и это комплимент», «Как трогательно!! Берегите себя», — восхищаются подписчики.
Отметим, что подписчики блога Ренаты Литвиновой часто отмечают, что она выглядит едва ли не младше своей 19-летней дочери Ульяны.
Согласны?
Фото и видео: Instagram
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