Путин продлил нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса в России

В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин снова обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. Он поблагодарил медицинских работников и работников других необходимых для обеспечения жизнедеятельности сфер, а также всех граждан, которые прочувствовали свою ответственность и остались дома. Благодаря тому, что многие граждане соблюдают режим самоизоляции, стране удалось выиграть время в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Увы, в некоторых субъектах России коронавирус успел стать серьезной угрозой для граждан. «В Москве переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», — отметил Владимир Путин.

О связи с текущей ситуацией объявленные ранее «каникулы» официально продлены до 30 апреля, однако если ситуация изменится, они могут быть сокращены. «С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И, если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — сообщил президент.

Ранее, 25 марта, президент России объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет считаться выходной и перенес голосование по поправкам в Конституцию Российской федерации из-за эпидемии коронавируса.