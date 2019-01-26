Поклонники восхищены сходством Ренаты Литвиновой и ее дочери

«Рената маленькая и Рената большая», «Как доча на маму похожа», «Две сестренки, очень похожи», «Подумала, что это монтаж. И вы на своих же коленках. Так похожи😍», «Просто природная копия!», «Одинаковые», «Рената держит на коленях Ренату)))», «Удивительно одинаковые профили))», «Как же вы похожи!)» — восхищаются подписчики.

Напомним, 17-летняя Ульяна Добровская — единственная дочь актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Девушка живет и учится в Париже — городе, который так идет им обеим.