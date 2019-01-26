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Поклонники восхищены сходством Ренаты Литвиновой и ее дочери

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова и Ульяна Добровская

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В Сети обсуждают новый снимок в Instagram знаменитой актрисы.

52-летняя Рената Литвинова часто публикует в своем блоге фотографии 17-летней дочери Ульяны. Фолловеры постоянно восхищаются красотой знаменитой мамы и ее дочери, а новое фото, опубликованное в Instagram, еще больше убедило поклонников в невероятном сходстве блондинок. На снимке, сделанном в гримерке, Ульяна Добровская сидит на маминых коленях.

В гримерке) @ulianadobrovskaya #северныйветерфильм #renatalitvinova

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

«Рената маленькая и Рената большая», «Как доча на маму похожа», «Две сестренки, очень похожи», «Подумала, что это монтаж. И вы на своих же коленках. Так похожи😍», «Просто природная копия!», «Одинаковые», «Рената держит на коленях Ренату)))», «Удивительно одинаковые профили))», «Как же вы похожи!)» — восхищаются подписчики.

Напомним, 17-летняя Ульяна Добровская — единственная дочь актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Девушка живет и учится в Париже — городе, который так идет им обеим.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

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