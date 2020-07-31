Рената Литвинова удивила фанатов неожиданным образом в платье с разрезом и в ботфортах в стиле 1990-х годов

«И вам это удается на отлично!», «Неожиданно», «Очень красивая», «Ух ты! Сказочная принцесса, нарушающая правила», «Как всегда, великолепна», «Осанка, взгляд... Богиня», «Туфли не очень», «Ух, вообще огонь, особенно обувь», «Обувь в стиле Гаги, подплечники такие — сейчас писк», «Это восхитительно», «Это очень вдохновительно», «За это вас и любим», — последовали комментарии.

Ранее Рената Литвинова дразнила поклонников фотографией в облегающем платье, хвасталась бесконечными ногами в туфлях на шпильках и показывала фигуру в ретро-купальнике.