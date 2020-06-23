Рената Литвинова подразнила поклонников фото в облегающем платье цвета рубинов

Фолловеры осыпали Ренату восторженными комплиментами. «Как вам идет обтягивающее!», «Без комментариев…Очень красиво!», «Сногсшибательно!», «Шикарное платье», «Точеная красота», «Богиня!», «Разве можно хотеть быть похожим на кого-то еще, кроме вас», «Такой цвет платья, как заря», «Дива недосягаемая и нереальная!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Ренаты Литвиновой

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