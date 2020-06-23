Рената Литвинова подразнила поклонников фото в облегающем платье цвета рубинов
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficial
Литвинова позирует в лаконичном платье-футляре длины макси. Никаких лишних деталей: длинный рукав, глубокий фигурный вырез и соблазнительный разрез юбки, оставляющий достаточно места для фантазии. Насыщенный рубиновый цвет в паре с подчеркнутым силуэтом сделал образ эффектным и поставил акцент на стройную талию и роскошные формы актрисы. Дополнили лук брутальные черные туфли на массивной платформе и высоком устойчивом каблуке. Завершающим штрихом стали броские золотистые серьги, напоминающие остроконечные шпоры из конной экипировки. Стейтмент-аксессуары в сочетании с трапециевидным вырезом и собранными волосами сделали линию шеи еще более тонкой и грациозной.
Фолловеры осыпали Ренату восторженными комплиментами. «Как вам идет обтягивающее!», «Без комментариев…Очень красиво!», «Сногсшибательно!», «Шикарное платье», «Точеная красота», «Богиня!», «Разве можно хотеть быть похожим на кого-то еще, кроме вас», «Такой цвет платья, как заря», «Дива недосягаемая и нереальная!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
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