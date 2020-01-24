Рената Литвинова в закрытом ретро-купальнике принимает комплименты поклонников: «Вы — дамочка без возраста»
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Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
Фотография Ренаты Литвиновой в ретро-купальнике, которую сделал супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков для журнала Tatler, восхитила и слегка огорчила подписчиков ее блога.
«Люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени — в моем возрасте...», — написала режиссер и актриса под ней.
«Уже во втором посте тема возраста», «Прекрасный возраст, Рената», «Да какой у Вас возраст! Хватит прибедняться. Вам любая девочка позавидует», «Вы дамочка без возраста», «Красота не имеет возраста, она имеет вкус, когда вино с годами только лучше становится», — бросились утешать любимицу одни.
«Шикарное фото», «Очень красивая и элегантная», «Ноги👍», «Точеная фигура в черном, сражает мужчин на повал», «Купальник прелестный», «Шикарное чувство стиля», «Утонченность...эстетика...шик...», «Блестяще!!!!», «Богиня», «Шикарня и элегантная, красавица. Эталон женской красоты», «Любуюсь вами», — обсуждают снимок другие.
Фото и видео: instagram
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