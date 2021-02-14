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Рената Литвинова раскрыла секрет резкого и неожиданного похудения

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Рената Литвинова

Фото: @renatalitvinovaofficiall/ Instagram

Режиссер призналась, как ей удалось сбросить вес. По словам актрисы, килограммы ушли от нее нездоровым способом.

В своем личном блоге в Instagram Рената Литвинова рассказала, что целый год пыталась бороться с лишним весом: занималась спортом, правильно питалась. Икона стиля мечтала о том, чтобы ее фигура стала еще изящнее. Но, к сожалению, ей не удалось добиться своей цели используя традиционные методы.

Знаменитость призналась, что долгое время изнуряла себя тренировками, не ела ничего жирного и жареного, а также отказалась от хлеба. «А похудела только сейчас на — нервной почве — резко и параллельно. Между двумя премьерами. Теперь влезаю в самые «худые платья», — поделилась заслуженная артистка России с пользователями Сети.

В комментариях подписчики написали множество комплиментов звезде. Они отметили, что теперь режиссер выглядит еще роскошнее: «Всегда идеальна», «Прекрасная, чувственная и всё понимающая Рената! Творите, пишите, снимайте, только берегите себя!», — подытожили они.

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Фото и видео: @renatalitvinovaofficiall / Instagram

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