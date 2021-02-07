Диетолог назвал топ опасных диет
Журналисты издания PeopleTalk пообщались с экспертом, который много лет занимается лечением последствий такого питания, – Сергеем Михайловичем Берштейном, к.м.н., доцентом кафедры восстановительной медицины и реабилитации Международного университета восстановительной медицины, заместителем главного врача по лечебной работе санатория «Ревиталь Парк».
В список опасных диет попали: шоколадная, белковая, диета-биохакинг, голодание и интервальные подходы, лимонная и питьевая диеты. Теперь расскажем о вреде каждой из них.
Питьевая диета подразумевает собой употребление пищи в протертом или пюрированном виде. В этой диете исключаются все продукты, которые нельзя привести в «питьевое» состояние. Из-за этого человек лишается большей части полезных нутриентов, аминокислот.
Такой режим питания нарушает основную цепочку пищеварения, что в дальнейшем может привести к нарушению секреции пищеварительных желез, так как твердая пища перестает поступать и нарушает микробиоту кишечника.
Фото: Pixabay.com
Шоколадная диета включает в себя большое употребление кофеина, и только его. Ну, можно побаловать себя водичкой, так сказать. По словам доктора, такая диета (и даже разгрузочные дни) точно не показано человеку с ожирением или проблемами лишнего веса. Употребление одно лишь шоколада и подобных ему продуктов может быть опасно с точки зрения течения скрытых болезней (например, диабет), а также из-за стимулирующих эффектов самого кофеина.
Фото: Pixabay.com
Следующей опасной диетой является белковая. Такой режим питания часто выбирают спортсмены, чтобы набрать нужную массу мышц. Но знающие люди уже поняли, что при переизбытке белка происходят нарушения обменных процессов, образуются продукты обмена белка в организме, что может нарушать работу почек, печени, белковая пища повышает инсулин. То есть, это совсем не хорошо для нашего здоровья.
Лимонная диета, если честно, вообще звучит, как какой-то ужас. Она подразумевает собой употребление лимонного сока и лимонов в большом количестве. Вы только представьте, какое раздражающее действие оказывает он на желудок. Такое питание явно не будет полезно людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, гастритами, язвенными болезнями, изжогой. Кстати, даже у здорового человека избыток лимонной кислоты спровоцирует возможный дискомфорт в желудке.
Новые биоханинг и интервальные диеты тоже не принесут ничего хорошего для организма. «Наш организм устроен очень хитро – когда мы его недокармливаем, когда мы долгое время уменьшаем количество калорий, он начинает замедлять обменные процессы, потому что начинает меньше тратить, так как его главная задача – это выживание. И долгие ограничительные меры для него – это сигнал того, что сейчас придется выживать», — рассказал эксперт.
Фото и видео: Pixabay.com
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