Диетолог назвал топ опасных диет

В список опасных диет попали: шоколадная, белковая, диета-биохакинг, голодание и интервальные подходы, лимонная и питьевая диеты. Теперь расскажем о вреде каждой из них.

Питьевая диета подразумевает собой употребление пищи в протертом или пюрированном виде. В этой диете исключаются все продукты, которые нельзя привести в «питьевое» состояние. Из-за этого человек лишается большей части полезных нутриентов, аминокислот.

Такой режим питания нарушает основную цепочку пищеварения, что в дальнейшем может привести к нарушению секреции пищеварительных желез, так как твердая пища перестает поступать и нарушает микробиоту кишечника.