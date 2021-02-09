На Ренату Литвинову обрушился шквал критики после интервью Владимиру Познеру

Рената Литвинова возмутила российское общество заявлением, сделанным в студии Познера. Она высказалась в том ключе, что «государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать, что снимать». На актрису тут же обрушился справедливый гнев народа: «Паразиты благороднее вас». Примечательно, что в передаче ведущий и гость поменялись местами, что визуально сделало положение Владимира Владимировича менее фундаментальным.

Актриса ответила на вопросы ведущего о таланте, творчестве, современной молодежи, терпимости, внутренней свободе и рассказала о своем новом фильме «Северный ветер». Неожиданность для многих поклонников стала «непринужденность», с которой звезда отнеслась к передаче.