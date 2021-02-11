Раскрыта диета для сохранения молодости мозга в старости

Позже им дали заполнить анкеты, где надо было подробно ответить на вопросы о питании за весь год. Кроме того, ученые просканировали мозг более 350 испытуемых. Самые высокие показатели по результатам проделанной работы имели пожилые люди, придерживавшиеся средиземноморской диеты. На работе мозга не сказались даже такие факторы, как курение, физическая активность и заболевания.

При этом ученые не заметили связи между диетой и физиологическими признаками здоровья мозга. Между теми, кто держал средиземноморскую диету, и теми, кто ее не придерживался, не было различий в маркерах здорового старения мозга. Соотношение объема серого или белого вещества, а также меньшее количество поражений белого вещества было одинаковым в обоих группах.

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